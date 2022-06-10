7% за готівку з картки - окупований Херсон виживає без інтернету та зв'язку, фото - Суспільне

https://racurs.ua/ua/n171553-7-za-gotivku-z-kartky-okupovanyy-herson-vyjyvaie-bez-internetu-ta-zv-yazku-foto.html

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Херсон вже 10 днів без зв’язку — у місті важко знайти готівку в національній валюті.

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Через відсутність зв‘язку та інтернету не працюють банкомати, повідомляє «Суспільне». Тому наразі зняти готівку можна тільки в кафе, магазинах, а також на чорному ринку та у мобільних пунктах під певний процент.

Чимало херсонців змушені скористатися послугами тих, хто переводить гроші в готівку. Останні новини з міста: в середньому за таку процедуру вимагають 7% суми транзакції. Подібну послугу у Херсоні пропонують продавці з машин.

Донедавна єдиним джерелом готівкових грошей у Херсоні був державний «ПриватБанк», інші українські банки давно не працюють. Не дивно, що біля відділень «ПриватБанку» часто були помітні черги.

Журналіст «Суспільного» розповідає, що наразі банк декілька днів готівку не видає, але запис черги люди ведуть. Вон стверджують, «є надія, що сьогодні будуть видавати гроші».

При цьому максимальна сума видачі становить 3 тис. грн і тільки клієнтам банку. Люди стоять в черзі по кілька годин, сподіваючись, що привезуть гроші. 10 червня у списку на отримання грошей вже понад 1,1 тис. осіб.

Нагадаємо, що 30 травня в Херсоні та області зник зв’язок. Перестали працювати мобільні телефони та частково домашній інтернет. Згодом почав з’являтися домашній інтернет, але через російські ресурси. З 31 травня телекомунікаційна компанія Volia призупинила свою діяльність у тимчасово окупованому Херсоні. Українська влада повідомила, що найближчим часом відновити зв’язок не вдасться, оскільки відповідне обладнання перебуває під повним контролем окупаційного режиму та російських військових.