Вибух прогримів біля адміністрації ватажка ДНР Дениса Пушиліна. Фото:

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Ракурс

Вибух у центрі Донецька прогримів сьогодні, 10 червня. Стовп диму зафіксували біля так званої адміністрації самопроголошеної ДНР Дениса Пушиліна.

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У соцмережах викладають відео з центру Донецька. Подробиць про ймовірні жертви та постраждалих наразі немає. Сам вибух пролунав після кількох днів роботи із заміни керівництва окупантів з місцевих колаборантів на росіян. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

Співпадіння? Не думаю. Варто згадати як закінчили всі ці паши губарєви, захарченкі і гіві з моторолами. То, колаборанти. Здавайтесь поки не пізно. Хоча б залишитесь живими, — йдеться в повідомленні.

За інформацією видання «Новости Донбасса», останніми днями російська федерація почала призначати своїх людей на керівні посади в ОРДЛО.

Нагадаємо, 1 червня самопроголошений ватажок ДНР Денис Пушилін їхав до міста Лиман представляти гауляйтера окупованого росіянами міста. Позиції бойовика та його охоронців накрила українська артилерія. Внаслідок артударів були знищені 40−50 «кадирівців» і кілька десятків російської військової техніки. Повідомлялося й про поранення самого Пушиліна.

Джерела: «Новости Донбасса»