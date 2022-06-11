Війна в Україні стає для путіна «особистим В’єтнамом» - адмірал США

https://racurs.ua/ua/n171576-viyna-v-ukrayini-staie-dlya-putina-osobystym-vietnamom-admiral-ssha.html

Ракурс

Війна в Україні для воєнного злочинця росії володимира путіна стає «особистим В'єтнамом». Таку думку у колонці для Time висловив адмірал США Джеймс Ставрідіс.

.

Американський військовий звернув увагу, що плани на «блискавичну перемогу» обернулись для росії в’язкою, складною та негарною війною із поразкою в кінці. Ставрідіс додав, що кінця війні не видно, і на тлі цього почали звучати варіанти щодо необхідності погодитися на умови путіна ― адже чим далі, тим більше рішучість НАТО згасатиме через економічні проблеми.

Разом з тим адмірал вказав, що він достатньо старий, аби пам’ятати американську військову кампанію у В'єтнамі, і те, що відбувається зараз в Україні, усе більше йому нагадує цю невдалу для Сполучених Штатів Америки військову кампанію. От тільки росія нині перебуває у гіршій ситуації, ніж колись Вашингтон. Місцеве населення у В'єтнамі нерідко вітало американців, а в Україні росію ненавидять. Також Києву постачають зброю десятки країн, а комуністичному В'єтконгу допомагав здебільшого Радянський Союз. До того ж СРСР був не надто багатим, тоді як партнери України ― найбагатші країни світу, для яких підтримка Києва є посильним фінансовим тягарем.

Усе це формує передумовами ганебної поразки путінської «спецоперації» ― тільки швидше, ніж це було для США у В'єтнамі.