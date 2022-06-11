Глава Єврокомісії вже у Києві - обговорить європейський шлях України (ФОТО)

https://racurs.ua/ua/n171580-glava-ievrokomisiyi-vje-u-kyievi-obgovoryt-shlyah-ukrayiny-v-ies-foto.html

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Очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн 11 червня завітала до Києва.

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Добре повернутися в Київ. З президентом Володимиром Зеленським. Я підведу підсумки спільної роботи, необхідної для реконструкції, і прогресу, досягнутого Україною на її європейському шляху, — написала Урсула фон дер Ляєн у Твіттер.

Також вона вказала, що добре знову бути у Києві.

Європа з вами, — підсумувала глава Єврокомісії.

Наступної п’ятниці Європейська комісія опублікує свою оцінку того, чи варто надати Україні статус кандидата на членство в ЄС. Рішення з цього питання лідери ЄС ухвалять на саміті 23−24 червня.

Нагадаємо, глава Єврокомісії може рекомендувати президенту Володимиру Зеленському ухвалити план швидких рішень, який допоможе Києву повернутися до реформ після завершення воєнного стану та зніме заперечення ключових противників визнання України кандидатом на вступ.