Україна стала для Путіна “особистим В’єтнамом” - адмірал США

https://racurs.ua/ua/n171599-ukrayina-stala-dlya-putina-osobystym-vietnamom-admiral-ssha.html

Ракурс

Американський адмірал Джеймс Ставрідіс вважає, що Україна стала для путіна «особистим В'єтнамом», і росія прямує до відчутної поразки у невдалій загарбницькій війні.

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Про це високопоставлений у минулому офіцер написав у статті для журналу Time, що вийшла 9 червня.

Ставрідіс — адмірал у відставці, доктор права і дипломатії. Він віце-голова з глобальних питань The Carlyle Group, голова опікунської ради Фонду Рокфеллера. Був головнокомандувачем збройних сил США в Європі, головнокомандувачем об'єднаних збройних сил НАТО. Ставрідіс — співавтор книжки «2034: Роман наступної світової війни», автор книжки «Ризикнути всім: дев’ять конфліктів і горнило рішення».

У статті для Time Cтаврідіс зауважив: те, що мало стати для росії блискавичною перемогою, обернулося в’язкою, складною та негарною війною із поразкою в кінці. От тільки росія зараз у гіршій ситуації, ніж колись Штати. Місцеве населення у В'єтнамі часто вітало американців, а в Україні росію ненавидять. Також Україні постачають зброю десятки країн, тоді як комуністичному Вʼєтконгу допомагав здебільшого лише Радянський Союз.

Партнери України — найбагатші країни світу, тож для них підтримка Києва не є великим фінансовим тягарем. Усе це, на думку аналітика, є передумовами для того, що і для путіна ця кампанія закінчиться ганебною поразкою — тільки швидше, ніж це було для США у В'єтнамі.

Втрати також швидко зростають, як для російських солдатів, так і для їхньої техніки. Достовірні оцінки показують, що число загиблих росіян наближається до 20 тисяч — приголомшливе число, що майже втричі більше, ніж США втратили за 20 років постійних воєн. Затоплення чорноморського флагмана, крейсера «Москва», стало ножем у саме серце російського флоту. Більше тисячі російських танків знищені, — пише Ставрідіс.

Адмірал вважає, що цей рівень втрат не дає путіну поставити росію на «повне воєнне положення», що з часом вплине на його положення вдома, незалежно від його контролю над ЗМІ.

Нарешті, стратегічні комунікації працюють проти путіна. Президент Зеленський зарекомендував себе майстром-комунікатором, легко зламавши російський наратив про повалення «нацистського режиму» в Києві. З часом навички Зеленського у просуванні справи своєї нації зміцнять його справу. На щастя для Києва, ціна підтримки українців, на тлі величезних розмірів західних економік, досить мала — у порівнянні з мільярдами щодня, що закачувалися в Афганістан та Ірак на піку операцій, — зазначає Ставрідіс.

Найбільш ймовірним напрямком дій путіна він вважає захоплення якомога більшої території, перш ніж його зупинять обсяги вбитих росіян, знищеного озброєння, наслідки санкцій і міжнародної ганьби. Як стратегія виходу з цього, припускає Ставрідіс, Путін сподівається, що Захід змусить український народ погодитися на перемир’я, яке дає Росії де-юре контроль над 20% території України.