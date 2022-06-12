Під час інциденту, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n171612-p-yanyy-spivrobitnyk-genshtabu-zsu-vlashtuvav-strilyanynu-v-kyievi-zmi-video.html

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У Києві нетверезий співробітник Генштабу ЗСУ влаштував стрілянину в одному зі столичних житлових комплексів.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив український журналіст Андрій Цаплієнко, опублікувавши відповідне відео.

Очевидці інциденту у соцмережах стверджують, що чиновник перед цим потрапив у ДТП, а під час стрілянини мало не влучив у дітей, які гуляли поруч.

Міністр оборони України Олексій Резніков на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук сьогодні, 12 червня, повідомив що розпочато службове розслідування для з’ясування усіх обставин інциденту.

Резніков додав, що відповідна посадова особа Генштабу — керівник одного з управлінь — на час розслідування відсторонена від виконання обов’язків.

Для проведення розслідування створено комісію на чолі із заступником Головнокомандувача ЗСУ генерал-лейтенантом Євгеном Мойсюком.

Якщо у встановленому порядку підтвердяться факти, що внаслідок дій посадовця була загроза настання тяжких наслідків, а саме — ризик для життя та здоров’я дитини, буде зроблено все для справедливого покарання, — наголосив Резніков.

За словами міністра, цей інцидент стався 11 червня.