П’яний співробітник Генштабу ЗСУ влаштував стрілянину в Києві — ЗМІ (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n171612-p-yanyy-spivrobitnyk-genshtabu-zsu-vlashtuvav-strilyanynu-v-kyievi-zmi-video.htmlРакурс
У Києві нетверезий співробітник Генштабу ЗСУ влаштував стрілянину в одному зі столичних житлових комплексів.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив український журналіст Андрій Цаплієнко, опублікувавши відповідне відео.
Очевидці інциденту у соцмережах стверджують, що чиновник перед цим потрапив у ДТП, а під час стрілянини мало не влучив у дітей, які гуляли поруч.
Міністр оборони України Олексій Резніков на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук сьогодні, 12 червня, повідомив що розпочато службове розслідування для з’ясування усіх обставин інциденту.
Резніков додав, що відповідна посадова особа Генштабу — керівник одного з управлінь — на час розслідування відсторонена від виконання обов’язків.
Для проведення розслідування створено комісію на чолі із заступником Головнокомандувача ЗСУ генерал-лейтенантом Євгеном Мойсюком.
Якщо у встановленому порядку підтвердяться факти, що внаслідок дій посадовця була загроза настання тяжких наслідків, а саме — ризик для життя та здоров’я дитини, буде зроблено все для справедливого покарання, — наголосив Резніков.
За словами міністра, цей інцидент стався 11 червня.