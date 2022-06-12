Негайно передати Україні БМП Marder зголосився німецький концерн

Негайно передати Україні БМП Marder готовий німецький концерн. Фото: соцмережі

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Німецькі бойові машини піхоти Marder (Мардер) готова негайно передати українській армії компанія Rheinmetall.

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БМП були зняті зі зберігання, пройшли модернізацію. До відправки вже готові п’ять бронемашин. Загалом концерн зараз модернізує 100 таких бойових одиниць. Тепер справа лише за рішенням уряду Німеччини. Про це заявив генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер в інтервʼю Bild.

Зараз триває ремонт 100 бойових машин піхоти Marder, перші машини вже готові. Коли та куди їх мають доставити, вирішує федеральний уряд, — зазначив Паппергер.

Також зараз на заводі модернізують 88 танків Leopard (Леопард). Керівництво концерну переконує, що готове щонайменше потроїти виробництво боєприпасів протягом наступного року, а виробництво вантажівок — подвоїти.

Нагадаємо, 11 червня український посол у Німеччині Андрій Мельник заявив, що у жовтні Україна отримає найновішу німецьку систему протиповітряної оборони IRIS-T, яка здатна захистити територію завбільшки з Київ. А в другій половині червні ЗСУ отримають гаубиці Panzerhaubitze 2000 калібру 155-мм.

Джерело: Bild