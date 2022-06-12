Олексій Резніков закликав країни Заходу пришвидшити надання Україні зброї. Фото: armyinform.com.ua

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Пришвидшити надання Україні важкої зброї закликав західних партнерів міністр оборони Олексій Резніков.

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На думку очільника оборонного відомства, країни Заходу почали втрачати інтерес до війни в Україні через три місяці після початку бойових дій. Це проявляється у швидкості постачання озброєння. Тим часом ворог на деяких ділянках фронту має десятикратну перевагу в озброєнні. Про це Резніков заявив в інтерв’ю The Economist.

Або світ не зовсім розуміє, що відбувається, або він чудово розуміє, але втомився і готовий миритися з тією думкою, що українці помирають щодня. Ми потребуємо допомоги негайно, бо кожен день сумнівів вимірюється кров’ю українців, — зазначив він.

Резніков додав, що розуміє, західні політики також повинні дбати про благоустрій власних країн та внутрішні проблеми. Однак вони повинні замислитися, які будуть наслідки їхньої втоми від війни в Україні.

Глава Міноборони упевнений, що Збройні сили України готові звільнити від росіян українські території, як тільки надійдуть сучасні реактивні системи залпового вогню та ствольна артилерія. Резніков наголошує, що кількості нинішніх поставок недостатньо.

За словами міністра, українська армія готова повністю перейти озброєння та спорядження за стандартами НАТО впродовж одного місяця. Він вважає, що сумніви союзників щодо спроможності ЗСУ невиправдані.

Нагадаємо, німецька компанія Rheinmetall заявила про готовність негайно передати Україні німецькі бойові машини піхоти Marder. П’ять таких БМП були зняті зі зберігання, пройшли модернізацію та вже готові до відправлення. Потрібне лише рішення уряду Німеччини.

Джерело: The Economist