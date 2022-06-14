Берлін не хоче жорстко виступати проти москви – віце-прем’єр Польщі

https://racurs.ua/ua/n171688-berlin-ne-hoche-jorstko-vystupaty-proty-moskvy-vice-premier-polschi.html

Ракурс

Німеччина є деструктивним елементом у європейській спільноті. Таку думку висловив очільник правлячої польської партії «Право і справедливість», віце-прем'єр Ярослав Качинський.

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Я сподіваюся, що колись ця країна знайде в собі сили глибоко змінитися. Наразі — це надзвичайно деструктивний елемент в Європі, хоч і це прикро визнавати. Берлін чомусь не хоче жорстко виступати проти Москви… Або у росіян є вагомі аргументи, або вони все ще вірять, що можна повернутися до того, що було, — зазначив Качинський в інтерв’ю виданню Gazeta Polska.

Польський політик також додав, що Берлін ставиться до Польщі, не як до рівноправного партнера. Метою Німеччини, на думку віце-прем'єра сусідньої країни, є поділ польського суспільства з метою тримати Варшаву «під каблуком».

Качинський вважає, що процес справжньої трансформації Німеччини після скоєних нею злочинів у Першій та Другій світових війнах ще попереду. Берлін, на думку Качинського, не був належним чином покараний за злочини Першої світової війни.