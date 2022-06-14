Розширено перелік підстав для звільнення з військової служби — Стратком ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n171695-rozshyreno-perelik-pidstav-dlya-zvilnennya-z-viyskovoyi-slujby-stratkom-zsu.html

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Розширено перелік підстав для звільнення з військової служби в Україні. Про це у Телеграм повідомило 14 червня Управління стратегічних комунікацій Апарату головнокомандувача Збройних сил України.

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Нині вичерпний перелік підстав для звільнення військовослужбовців зі служби визначений ст. 26 закону «Про військовий обов’язок і військову службу».

Йдеться про звільнення з військової служби: