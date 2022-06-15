Макрон - Україні доведеться домовлятися про мир з росією

https://racurs.ua/ua/n171720-makron-ukrayini-dovedetsya-domovlyatysya-pro-myr-z-rosiieu.html

Ракурс

Еммануель Макрон знову заговорив про необхідність домовлятися із росією.

.

Це він сказав у промові перед французькими військовими в Румунії.

Президент Франції констатував, що «географія — вперта річ» і росія нікуди не дінеться з континенту, а отже, треба відновлювати дискусію.

Але ми хочемо збудувати світ, а це означає, що в якийсь момент ми всі хочемо, щоб вогонь припинився і дискусії відновилися. Ми, європейці, ділимо континент, і географія вперта. Росія продовжує бути там. Я ніколи не поділяв зауважень, які полягали в тому, що сьогодні ми вестимемо війну з російським народом, а завтра ми захочемо його знищити, — заявив він під час відвідин бази НАТО в Румунії.

Emmanuel Macron: «À un moment donné, le président ukrainien devra négocier avec la Russie» pic.twitter.com/8LTc4vZrgT — BFMTV (@BFMTV) June 15, 2022

4 червня президент Франції Емманюель Макрон заявив, що дуже важливо, щоб росія не була «принижена», аби можна було знайти дипломатичне рішення, щойно бойові дії в Україні припиняться. Україна заявила, що такими заявами Макрон принижує свою країну.

Це не перша подібна заява Макрона. 4 червня президент Франції заявив, що дуже важливо, щоб росія не була «принижена», аби можна було знайти дипломатичне рішення, щойно бойові дії в Україні припиняться.

Київ обурився — в МЗС сказали, що такими заявами Макрон принижує свою країну.

Наразі лідер Франції не спростував і не підтвердив інформацію про намір їхати з візитом у Київ.

ЗМІ писали, що до столиці України Макрон разом із канцлером Німеччини Олафом Шольцем та прем'єром Італії Маріо Драгі повинен прибути 16 червня.