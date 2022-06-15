IKEA продасть усі фабрики в росії, співробітники пройдуть "оптимізацію"

https://racurs.ua/ua/n171722-ikea-prodast-usi-fabryky-v-rosiyi-spivrobitnyky-proydut-optymizaciu.html

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Шведська компанія IKEA продасть всі чотири фабрики в росії, на співробітників чекає «оптимізація».

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За останні кілька місяців ситуація з бізнес-процесами та ланцюжками поставок по всьому світу сильно погіршилася. З огляду на це ми не бачимо можливості відновити продажі в найближчому майбутньому. Як наслідок, група компаній «Інтер ІКЕА» та група компаній «Інгка» прийняли рішення скоротити масштаб бізнесу в росії , — цитує РБК повідомлення прес-служби компанії.

Четвертого березня, після початку російського вторгнення в Україну, IKEA призупинила продажі в магазинах та онлайн у росії, а також виробництво на своїх фабриках у рф.

Санкції ще на початку березня перетворили величезні торгові центри москви і санкт-петербурга на «будівлі-привиди». Через війну рф проти України з країни пішла більшість західних брендів.