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Ракурс
Нагородження переможців Bornemissza-2022, фото: Василь Танкевич

Українська боксерка на турнірі в Угорщині розгорнула прапор «Азову» (ВІДЕО)

15 чер 2022, 17:58
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16-річна українська спортсменка Діана Петренко посіла на міжнародному турнірі з боксу Bornemissza-2022 в Угорщині друге місце і під час церемонії нагородження розгорнула прапор полку «Азов», щоб підтримати захисників України.



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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив командир 2-го батальйону «Азов» Дмитро Кухарчук.

Зазначається, що спортсменка в такий спосіб висловила подяку «азовцям», які до останнього захищали Маріуполь і зараз перебувають у полоні, а також вшановувала пам’ять воїна полку Сергія Амброса, на честь якого в Черкасах назвали спортивну залу Ambroscrossfight Sportclub, в котрій Петренко тренується.

Проте спортсменці згодом довелося згорнути прапор через настійливі вимоги якоїсь «пильної» дами (представниці організаторів турніру чи федерації). Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив журналіст Василь Танкевич.

Але яке це вже має значення? Діана своїм вчинком все одно змогла нагадати світові про українських героїв, які, віримо, повернуться додому живими, — наголосив він.

Джерело: Ракурс


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