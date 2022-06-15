Нагородження переможців Bornemissza-2022, фото: Василь Танкевич

https://racurs.ua/ua/n171729-ukrayinska-bokserka-na-turniri-v-ugorschyni-rozgornula-prapor-azovu-video.html

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16-річна українська спортсменка Діана Петренко посіла на міжнародному турнірі з боксу Bornemissza-2022 в Угорщині друге місце і під час церемонії нагородження розгорнула прапор полку «Азов», щоб підтримати захисників України.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив командир 2-го батальйону «Азов» Дмитро Кухарчук.

Зазначається, що спортсменка в такий спосіб висловила подяку «азовцям», які до останнього захищали Маріуполь і зараз перебувають у полоні, а також вшановувала пам’ять воїна полку Сергія Амброса, на честь якого в Черкасах назвали спортивну залу Ambroscrossfight Sportclub, в котрій Петренко тренується.

Проте спортсменці згодом довелося згорнути прапор через настійливі вимоги якоїсь «пильної» дами (представниці організаторів турніру чи федерації). Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив журналіст Василь Танкевич.