Далекобійні САУ M109. Фото:

https://racurs.ua/ua/n171775-velyka-brytaniya-peredast-zsu-desyatky-dalekobiynyh-samohidok-m109.html

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Україна отримає від Великої Британії понад 20 самохідних артилерійських установок M109.

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Лондон закупив самохідки у бельгійської збройової компанії, техніку вже відремонтували та підготували до відправки. Британці вважають, що країни-союзники надають ЗСУ достатньо зброї, щоб виграти війну проти росії, оскільки незабаром Україна зможе досягти значного прогресу на Донбасі. Про це заявив міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес, передає Sky News.

За словами міністра, армія рф переважає українські Збройні сили в артилерійському обстрілі у співвідношенні 20:1 в деяких районах. Однак постачання українській стороні артилерії та ракет РСЗВ великої дальності зможуть переломити хід війни.

Як відомо, M109 — американська самохідна гаубиця, що перебуває на озброєнні артилерії армії США та деяких інших країн світу. САУ озброєна гаубицею калібром 155-мм, кулеметом M2HB калібром 12,7-мм та Mk 19 або кулеметом M60 і M240 або британським кулеметом Enfield L4. Гармата може нищити ворогів на відстані до 22 км.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон 16 червня повідомив, що відправить в Україну ще шість гаубиць Caesar, які вважаються флагманом французької артилерії. Раніше Париж передав Києву 12 «Цезарів».

Джерело: Sky News