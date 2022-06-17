Новоград-Волинський вирішив повернути доімперську назву міста

https://racurs.ua/ua/n171790-novograd-volynskyy-vyrishyv-povernuty-doimpersku-nazvu-mista.html

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Новоград-Волинський вирішив повернути доімперську назву — місто перейменували у 1795 році після входження до Російської імперії. Тепер депутати міської ради населеного пункту Житомирщини ухвалили рішення повернути місту історичну назву Звягель.

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Під час другого пленарного засідання двадцять першої сесії міської ради восьмого скликання депутати підтримали доленосне рішення для громади, а саме: повернення місту історичної назви Звягель, — йдеться в заяві міськради Новоград-Волинського.

У мерії зазначили, що загалом більшість місцевих мешканців підтримують повернення історичної назви, яка була в міста ще з часів Середньовіччя. За зміну назви міста проголосували 22 депутати міськради та міський голова, чотири висловилися проти, а ще четверо утримались.

Остаточне рішення щодо присвоєння місту назви Звягель ще має затвердити Верховна Рада України.

Нагадаємо, вперше місто згадується у джерелах під 1256 роком як руське місто Возвягель. Згодом місто розвинулось у Звягель під пануванням князів Острозьких. Назва Звягель походить від українського слова звяг, що означає дзвін. Суфікс «ель» свідчить про сукупність, множину чогось. Тобто Звягель — місто багатьох дзвонів.