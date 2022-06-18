Командувача ДШВ рф відсторонили через військові втрати. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/ua/n171817-komanduvacha-desantnyh-viysk-rosiyi-vidstoronyly-cherez-viyskovi-vtraty-isw.html

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Влада російської федерації карає підопічних військових, які не досягли успіху у війні з Україною.

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Командувач повітряно-десантних військ росії генерал-полковник андрій сердюков був відсторонений від своєї посади за невиправдано високі втрати серед десантників при наступі на Київ, який відбувався у перші дні війни. Про це повідомили в Інституті вивчення війни (ISW).

Фахівці зазначають, що сердюков міг керувати операцією із захоплення Криму в 2014 році. Згодом цей офіцер очолював російське військове угруповання в Сирії. У січні 2022 року він курирував контингент Організації договору про колективну безпеку, введений у Казахстан.

Російське командування вважає, що сердюков відповідальний через загибель великої кількості загарбників-окупантів і діяв неефективно. Очікується, що загарбника на посаді замінить начальник штабу Центрального військового округу генерал-полковник михайло теплінський. Він є уродженцем Донецької області.

Нагадаємо, британська розвідка повідомляла, що низку високопоставлених командирів звільнили в росії через провали «спецоперації в Україні». Зокрема, генерал-лейтенант сергій кисель, який командував елітною 1-ю гвардійською танковою армією, відсторонений від роботи за невзяття Харкова. А віце-адмірал ігор осипов, який командував Чорноморським флотом росії, також, ймовірно, був відсторонений після затоплення крейсера «Москва» у квітні.