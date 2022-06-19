Військовий збір для захисників України скасувала Верховна Рада

https://racurs.ua/ua/n171867-viyskovyy-zbir-dlya-zahysnykiv-ukrayiny-skasuvala-verhovna-rada.html

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Верховна Рада під час пленарного засідання 19 червня ухвалила законопроект, згідно з яким на період дії воєнного стану доходи у виді грошового забезпечення військовослужбовців не підлягають оподаткуванню військовим збором.

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Йдеться про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування військовим збором грошового забезпечення військовослужбовців та інших осіб, які беруть безпосередню участь в бойових діях в умовах воєнного стану. Про це повідомив у Телеграм очільник підкомітету з питань регламенту Ради Павло Фролов.

Законопроектом № 7432 скасували сплату військового збору для військовослужбовців ЗСУ, Нацгвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, осіб рядового, начальницького складу, працівників МВС, Управління держохорони, Держслужби спецзв’язку та захисту інформації, інших військових формувань та інших осіб — у разі їх участі у відсічі та стримуванні збройної агресії росії в умовах воєнного стану, — зазначив Фролов.

За інформацією у картці законопроекту, його ухвалення за основу та в цілому підтримали 314 нардепів.

Нагадаємо, сьогодні парламент також ухвалив звернення до урядів та парламентів іноземних держав щодо припинення дії договорів із країною-агресором росією про уникнення подвійного оподаткування.