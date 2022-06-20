Наразі на підприємстві "Азот" в укриттях перебувають близько 300 цивільних

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У Сєвєродонецьку ЗСУ контролюють територію заводу «Азот», у промзоні міста тривають бої, повідомив керівник Луганської ОВА Гайдай. Він зазначив, що українські військові не перебувають в оточенні.

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Наразі на підприємстві «Азот» в укриттях перебувають близько 300 цивільних.

Гайдай заявив в ефірі телемарафону FreeДом, що війська рф накопичили достатню кількість резервів і «розпочинають широкомасштабний наступ в області». Протягом дня вся вільна територія Луганщини перебуває під обстрілами.

Рашисти наступають уздовж траси «Лисичанськ-Бахмут», ближні до неї населені пункти під постійними обстрілами. Цілий день потерпає від масованих російських обстрілів Лисичанськ. Кількість жертв встановити наразі неможливо. Українські захисники не знаходяться в оточенні, більш того — наносять суттєвих втрат ворогу. Лікарні та морги на окупованих територіях переповнені рашистами, — сказав Гайдай.

росія кинула всі свої сили та засоби на Сєвєродонецьк, зараз там тривають максимально інтенсивні бої.

Про це в ефірі телемарафону 20 червня сказала заступник міністра оборони Ганна Маляр.

Зараз тривають, без перебільшення, вирішальні бої біля Сєвєродонецька. У планах ворога — дійти до рубежів Луганської області орієнтовно до 26 червня, — зазначила вона.

За словами Маляр, окупанти намагаються прорвати оборону та взяти в оточення угруповання українських військ, яке тримає оборону Лисичанська та Сєвєродонецька. Вона наголосила, що українські військові борються за кожен метр української землі.

Потужно знищують вогнем сили і засоби ворога. Він зазнає там дуже серйозних втрат. Наші війська роблять все можливе, щоб утримати території і не допустити оточення. Але ворог має перевагу в озброєнні, тому ситуація надзвичайно складна. Зараз, в ці хвилини, йде максимальна інтенсивність боїв, — додала Маляр.

Раніше українські спецпризначенці розповіли про тактику ворога і свою роботу на околицях Сєвєродонецька. Відповідне відео пресслужба Командування Сил спецоперацій опублікувала в неділю, 19 червня.

На кадрах видно, як військові в’їжджають у Лисичанськ. Відстань до Сєвєродонецька — близько 10 км.

У більшості вони просто мають перевагу в кількості снарядів. Закидують всю територію, окупантам неважливо, чи є там українські війська, чи немає. Чи там є цивільні — не розбирають, — розповідає український захисник.

Все, що в них є, вони застосовують на цих ділянках і зносять з лиця землі населені пункти. Після чого просуваються, потім — артилерія. Але тут вони просунутися не можуть, бо Збройні сили тримають удар. Ворог має великі втрати, — говорить інший воїн ССО.

Росіяни в Сєвєродонецьку ставлять собі за мету йти «не кварталами, а будинок за будинком».