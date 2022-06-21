Під час боїв за Сєвєродонецьк, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n171923-fragment-boyiv-za-sievierodoneck-pokazala-nacgvardiya-video.html

Ракурс

Відео, яке показує момент вуличних боїв у Сєверодонецьку, опублікувала прес-служба Національної гвардії.

.

На відео можна побачити момент бою, під час якого бійці Нацгвардії, котрі зайняли позиції в одній з будівель, знищують загарбників пострілами зі стрілецької зброї та ручного гранатомета.

Вуличний бій у Сєвєродонецьку. Національна гвардія утримує місто, — вказано в описі відео.

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ нещодавно опублікував відео, котре демонструє роботу українських артилеристів зсередини САУ. На цьому відео можна побачити, як українські військові ведуть вогонь по ворожих позиціях.