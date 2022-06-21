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Ракурс
Під час боїв за Сєвєродонецьк, скріншот відео

Фрагмент боїв за Сєвєродонецьк показала Нацгвардія (ВІДЕО)

21 чер 2022, 14:27
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Відео, яке показує момент вуличних боїв у Сєверодонецьку, опублікувала прес-служба Національної гвардії.



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На відео можна побачити момент бою, під час якого бійці Нацгвардії, котрі зайняли позиції в одній з будівель, знищують загарбників пострілами зі стрілецької зброї та ручного гранатомета.

Вуличний бій у Сєвєродонецьку. Національна гвардія утримує місто, — вказано в описі відео.

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ нещодавно опублікував відео, котре демонструє роботу українських артилеристів зсередини САУ. На цьому відео можна побачити, як українські військові ведуть вогонь по ворожих позиціях.

Джерело: Ракурс


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