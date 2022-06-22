Військові опублікували втрати росіян на острові Зміїний після удару по ньому, фото - Planet Labs

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Ракурс

Українські військові під час удару по острову Зміїний влучили в сучасний російський зенітно-ракетний комплекс «Панцир» й у станцію радіоелектронної боротьби. Також підбили автотехніку.

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Оперативне командування «Південь» опублікувало втрати російських військ на острові Зміїний після позавчорашнього удару по ньому.

Противник втратив:

зенітно-ракетний комплекс «Панцир С1»;

радіолокаційну станцію;

кілька одиниць автомобільної техніки.

У продовження операції з ураження ворожих підрозділів на острові Зміїному, зафіксовано влучання у зенітно-ракетний комплекс «Панцир С1», радіолокаційну станцію та автомобільну техніку. Остаточні результати дорозвідуються, — зазначили в ОК «Південь».

росія ж стверджує, що під час атаки на Зміїний усі засоби поразки українських військ було збито. Утім, супутникові знімки Planet Labs підтверджують результати обстрілу острова Зміїний українською армією.

На знімках видно випалені області, які трактуються як сліди української атаки.

Корабельне угруповання ворожих сил у Чорному морі наразі нараховує п’ять ракетних кораблів, три десантних катери та один підводний човен. Вони несуть загрозу ракетного удару 44 крилатими ракетами. Водночас штормова погода не сприяє висадці десанту.

Натомість хвилювання моря підвищує ймовірність наражання на морські міни. Одну з таких небезпечних «мандрувальниць» виявили на Одещині. Міна безконтрольно здетонувала у безпосередній близькості до урізу води однієї з пляжних зон.