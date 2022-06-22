Неймовірний політ українського штурмовика Су-25 потрапив на відео

Неймовірний політ українського штурмовика Су-25. Фото: Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n171968-neymovirnyy-polit-ukrayinskogo-shturmovyka-su-25-potrapyv-na-video.html

Ракурс

Українські бойові пілоти з перших днів повномасштабної війни проти росії вражають своєю майстерністю.

.

З початку вторгнення пілоти Повітряних сил ЗСУ активно обороняють українське небо, збиваючи ворожі літаки та гелікоптери. Нерідко льотчики збивають й крилаті ракети, які агресор запускає по мирних містах. Нове неймовірне відео польоту українського Су-25 оприлюднив волонтерський центр «Останній Блокпост» у Telegram.

Як відомо, Су-25 «Грач» — одномісний броньований дозвуковий штурмовик, призначений для надання авіаційної підтримки у зоні бойових дій, а також знищення об'єктів. Цей літак може вражати наземні та надводні цілі, а також повітряні маловисотні, повільні цілі — гелікоптери й транспортні літаки. Су-25 виготовлявся серійно на Тбіліському авіаційному заводі.

Нагадаємо, в перші дні війни в небі над Києвом, навколо Києва, на Житомирщині, Сумщині на камери цивільних потрапляли відеокадри повітряних боїв. Люди почали писати в соціальних мережах про месника за Київ, висловлювали припущення, що це одна людина. Льотчика назвали «Привидом Києва».

Згодом у Повітряних силах розповіли, що «Привид Києва», який захищає столицю з першого дня війни, — це передусім льотчики 40-ї бригади тактичної авіації, яка базується поблизу столиці.