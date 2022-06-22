Дерев’яні муляжі танків на кордоні з Україною розмістила Білорусь. Фото: aif.by

https://racurs.ua/ua/n171971-derev-yani-mulyaji-tankiv-na-kordoni-z-ukrayinou-rozmistyla-bilorus.html

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Дерев’яні муляжі танків розміщує білоруська армія у прикордонних з Україною районах.

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Таким чином військові сусідньої країни хочуть продемонструвати свою присутність у цих регіонах. На Волинському та Поліському напрямках до семи батальйонів Збройних сил Білорусі продовжують виконувати завдання з посилення українсько-білоруського кордону в Брестській і Гомельській областях. Про це 22 червня повідомив речник Міноборони України Олександр Мотузяник.

За його словами, білоруські військові зосередили основні зусилля на веденні розвідки, інженерному обладнанні позицій та охороні державного кордону. Кордон охороняти залучають й солдатів-строковиків. Також у Білорусі триває перевірка бойової готовності, яку планують проводити до 25 червня.

В українському оборонному відомстві попереджають, що зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з Білорусі.

Нагадаємо, 22 червня Збройні сили Білорусі розпочали мобілізаційні навчання з воєнними комісаріатами Гомельської області. Маневри триватимуть з 22 червня по 1 липня 2022 року.