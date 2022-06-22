Литва розширила обмеження щодо транзиту товарів до Калінінграда. Фото: rtvi.com

https://racurs.ua/ua/n171973-lytva-rozshyryla-obmejennya-schodo-tranzytu-tovariv-do-kaliningrada.html

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Литва розширила обмеження щодо транзиту санкційних товарів до Калінінградської області росії.

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Тепер заборона транзиту поширюється не лише на залізницю, але й автомобільні траси. Литовські митники розвертають фури із забороненими товарами. На пунктах пропуску через це вже утворилися черги. Про це повідомляє Delfi з посиланням на представника литовських перевізників.

За словами очільника Литовської асоціації перевізників Linava Ромаса Аустінскаса, заборона транзиту діє на визначені товари, тому неважливо, як їх перевозять. Фури відмовляються пропускати навіть тоді, коли вантажівки везуть лише частину товару, який перебуває у санкцій них списках.

Аустінскас додав, що напругу навколо заборони транзиту спровокували недоліки в комунікації між Європейським Союзом та Литвою. Зазначив, якби Брюссель наперед нагадав про санкції, такого б напруження не було.

Нагадаємо, 18 червня влада Литви запровадила заборону на залізничний транзит підсанкційних товарів через свою територію в Калінінградську область росії. Губернатор Калінінградської області Антон Аліханов заявив, що під забороною опинилося 40−50% усіх вантажів.

У відповідь на це росія розпочала навчання ракетних та артилерійських підрозділів у Калінінградській області.

Джерело: Delfi