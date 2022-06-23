ЗСУ провели нову успішну атаку на позиції російських окупантів на острові Зміїний

https://racurs.ua/ua/n171981-zsu-provely-novu-uspishnu-ataku-na-pozyciyi-rosiyskyh-okupantiv-na-ostrovi-zmiyinyy.html

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Збройні сили України завдали ще одного удару по Зміїному. На острові, який з перших днів війни контролюється росіянами, зафіксовано попадання до зенітно-ракетного комплексу Панцир-С1.

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В оперативному командуванні «Південь» повідомили, що військова операція на цій ділянці Чорного моря триває. Це вже друга за декілька днів вдала атака ЗСУ на острів. Раніше в мережі з’явилися супутникові знімки, на яких зафіксовані наслідки удару ЗСУ по позиціях росіян 20 червня.

По порту в окупованому Скадовську на Херсонщині завдано точного удару, в результаті якого знищено ворожий склад боєприпасів.

Водночас в ОК «Південь» нагадали, що У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебувають пʼять носіїв крилатих ракет морського базування типу «Калібр», сумарний залп яких становить до 40 ракет.