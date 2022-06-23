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Ракурс
Бригадний генерал Олексій Громов. Фото: Міноборони

Розконсервовану в Білорусі техніку можуть перекинути на Донбас — Генштаб

23 чер 2022, 17:19
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У Білорусі почали розконсервувати військову техніку, яку росіяни можуть перекинути на Донецький напрям.



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Під приводом проведення занять, тренувань, зборових заходів на базах зберігання озброєння та військової техніки в Білорусі наразі проводиться обслуговування і зняття цієї техніки зі зберігання. Про це 23 червня заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов під час брифінгу в медіацентрі «Україна», повідомляє Міноборони.

Не виключено, що саме цю техніку вони нададуть на Донецький напрямок, — наголосив він.

Також Громов повідомив, що на території колишнього аеродрому «Зябровка» в Гомельскій області Білорусь активно будує військову інфраструктуру. У Генштабі не виключають, що надалі її віддадуть під розміщення ще однієї воєнної російської бази.

Нагадаємо, у Міністерстві оборони заявили, що білоруська армія у прикордонних з Україною районах розміщує дерев’яні муляжі танків. Таким чином військові сусідньої країни хочуть продемонструвати свою присутність у цих регіонах.

Джерело: Ракурс


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