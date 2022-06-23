Низку російських диверсантів затримали у Києві.Фото: СБУ

https://racurs.ua/ua/n172007-nyzku-rosiyskyh-dyversantiv-zatrymaly-u-kyievi.html

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Агентура мережа російської федерації досі діє в Україні, посібників окупантів продовжують викривати.

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Нещодавно у Києві затримали низку диверсантів. Зокрема, у двох українців вилучили фото залізничної інфраструктури столиці. А в Шевченківському районі спіймали жінку, у якої були світлини блок постів. Про це 23 червня заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України, бригадний генерал Олексій Громов під час брифінгу, передає прес-служба Генштабу.

Також у Дніпровському районі столиці схопили чоловіка, якого підозрюють у співпраці з учасники російських регулярних з'єднань, підпорядкованих міноборони рф та іншим силовим відомствам країни-агресора.

Громов наголосив, що росія не відмовляється від своїх планів захоплення території України та зриву постачання озброєння. При цьому він переконує, що Сили оборони України діють єдино та злагоджено.

Нагадаємо, в МВС заявляли, що з Білорусі на територію Волинської області можуть бити перекинуті диверсійно-розвідувальні групи, яким дали завдання відтягнути сили українських військ.