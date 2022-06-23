росія завдала удару по Сумщині фосфорними боєприпасами (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n172008-rosiya-zavdala-udaru-po-sumschyni-fosfornymy-boieprypasamy-video.htmlРакурс
Країна-агресор росія продовжує використовувати проти України заборонені боєприпаси.
Сьогодні, 23 червня, у Сумській області фосфорними снарядами були обстріляні села Юнаківської громади. Вогонь вівся з реактивних систем залпового вогню «Град» з території російської федерації. Про це голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький повідомив у Telegram.
При обстрілі Юнаківської громади росіяни застосували фосфорні снаряди! — пише очільник ОВА.
Зараз влада уточнює інформацію про жертв та пошкодження.
Також Живицький опублікував відео наслідків удару забороненими снарядами. На кадрах видно, як горять залишки боєприпасів.
Нагадаємо, росія використовує в Україні фосфорні й касетні засоби ураження. Перехоплена Службою безпеки України телефонна розмова окупанта свідчить, що командування рф дозволило їм використовувати проти цивільних заборонені боєприпаси.