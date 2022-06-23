росія завдала удару по Сумщині фосфорними боєприпасами. Фото: 20minut.ua

https://racurs.ua/ua/n172008-rosiya-zavdala-udaru-po-sumschyni-fosfornymy-boieprypasamy-video.html

Ракурс

Країна-агресор росія продовжує використовувати проти України заборонені боєприпаси.

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Сьогодні, 23 червня, у Сумській області фосфорними снарядами були обстріляні села Юнаківської громади. Вогонь вівся з реактивних систем залпового вогню «Град» з території російської федерації. Про це голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький повідомив у Telegram.

При обстрілі Юнаківської громади росіяни застосували фосфорні снаряди! — пише очільник ОВА.

Зараз влада уточнює інформацію про жертв та пошкодження.

Також Живицький опублікував відео наслідків удару забороненими снарядами. На кадрах видно, як горять залишки боєприпасів.

Нагадаємо, росія використовує в Україні фосфорні й касетні засоби ураження. Перехоплена Службою безпеки України телефонна розмова окупанта свідчить, що командування рф дозволило їм використовувати проти цивільних заборонені боєприпаси.