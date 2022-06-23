Пожежі на вежах Бойка зафіксував супутник NASA. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n172016-veji-boyka-dosi-palaut-pislya-udaru-zsu-foto-z-suputnyka.html

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Пожежа на «вежах Бойка» досі не вщухає, хоч і вибухи там прогриміли ще 20 червня.

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Бурові платформи «Чорноморнафтогазу» ще горять. Про це свідчать супутникові знімки американського космічного агентства NASA, передає «Радіо Свобода».

Зазначається, що на зображеннях із супутника є фільтр для виявлення займання, який використовується для відстеження лісових пожеж у мирний час. Однак цей фільтр під час війни також може виявляти місце бойових дій.

Нагадаємо, 20 червня Збройні сили України завдали ракетного удару по так званих «вежах Бойка» — бурових платформах «Петро Годованець» та «Україна» в Чорному морі, які ще 2014 року захопили російські окупанти. Пожежах на платформах посилилася 12 червня. Представники країни-агресора заявляли, що вогонь підійшов до свердловин.

Колишній представник президента України у Криму Борис Бабін у Фейсбук повідомляв, що платформа «Таврида» є законною воєнною ціллю, оскільки на ній перебував озброєний російський гарнізон, перебувала станція радіоелектронної боротьби та була розгорнута російська система протиповітряної оборони.

Джерело: «Радіо Свобода»