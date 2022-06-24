ЗСУ розбили групи диверсантів й авіацією били по армії рф – Генштаб

https://racurs.ua/ua/n172019-zsu-rozbyly-grupy-dyversantiv-y-aviaciieu-byly-po-armiyi-rf-genshtab.html

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Війна росії проти України триває. Тим часом Генеральний штаб України опублікував ранкове зведення станом на 24 червня. За останню добу, українські воїни розбили диверсійно-розвідувальні групи воєнних злочинців рф, а також авіацією вдарили по скупченню живої сили рф.

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Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні з метою:

встановлення повного контролю над територією Донецької та Луганської областей;

утримання сухопутного коридору між зазначеними територіями і тимчасово окупованим українським Кримом;

блокування морських комунікацій України у північно-західній частині Чорного моря, а також утримання захоплених районів Херсонської та частини Запорізької областей і спроб створення сприятливих умов для відновлення наступу в Миколаївській області.

На Харківському напрямку росія била артилерією в районах Харкова, Старого Салтова, Коробочкиного, Печенігів, Дементіївки та Золочева, а також активувала діяльність диверсантів.

На Сєвєродонецькому напрямку росія продовжує обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії неподалік Лисичанська, Сєвєродонецька, Білої Гори, Вовчоярівки, Спірного та Берестового, а також вдарила авіацією по Лисичанську і Борівському. Тривають бойові дії за Сєвєродонецьк.

На Словʼянському напрямку з артилерії російська армія обстрілює цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Богородичне, Краснопілля, Курулька, Червоне, Рідне та Червона Поляна.

Окупанти наступали в районі селища Мирна Долина Попаснянського району, бойові дії тривають. Наступ окупантів у районі селища Борівське, що біля Сєвєродонецька, українські військові зупинили.

На Бахмутському напрямку воєнні злочинці рф обстрілювали позиції наших військ з артилерії неподалік Миколаївки, Берестового та Новолуганського. Намагається покращити тактичне положення та взяти під вогневий контроль наявні шляхи сполучень.

На Авдіївському, Курахівському та Запорізькому напрямках активних бойових дій противник не вів. Щоб не допустити перекидання резервів на загрозливі напрямки, рф обстрілювала наші війська в районах населених пунктів Авдіївка, Уманське, Веселе, Новобахмутівка, Гуляйпільське, Білогірʼя та Староукраїнка.