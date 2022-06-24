ЗСУ вийшли з промзони Сєвєродонецька без втрат — Бутусов

https://racurs.ua/ua/n172025-zsu-vyyshly-z-promzony-sievierodonecka-bez-vtrat-butusov.html

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Збройні сили України вийшли з промзони Сєвєродонецька без втрат. Про це 24 червня повідомив фронтовий журналіст Юрій Бутусов.

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Ми вийшли з Сєвєродонецька. Сьогодні вночі українські підрозділи організовано залишили частину промзони Сєвєродонецька. На тій ділянці фронту, де я перебував, відхід пройшов під обстрілом, але без втрат, — написав Бутусов у Фейсбук.

Він додав, що захисники України гідно билися за місто, і зробили більше, аніж можливо у надзвичайно важких умовах.

Без мостів та без понтонів, кожен день бою був суцільним героїзмом. Я напишу про це трохи пізніше. Ми вийшли. Але ми обов’язково повернемось. Вічна слава українським героям, які билися до кінця, — підсумував Бутусов.

Окрім цього, голова Сєвєродонецької райдержадміністрації Роман Власенко в коментарі для «Радіо Свобода» зазначив, що російські війська наступають по всіх напрямках у районі Сєвєродонецька і Лисичанська, застосовуючи авіацію і ракети «Точка-У».

Штурмують Лисичанськ, дорогу Бахмут — Лисичанськ. І по Сєвєродонецьку також, навколишні села — Синецький, Павлоград, Сиротине, Боровське. Скрізь обстріли, бойові дії, — зазначив Власенко.

З його слів, українські війська все ще перебувають у Сєвєродонецьку, на вихід з міста знадобиться час. За його підрахунками, у Сєвєродонецьку залишається близько 7−8 тис. мешканців, у Лисичанську — 10 тис.

Це не питання години або дня. Це може зайняти деякий час, — заявив Власенко.

Нагадаємо, раніше голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявив, що захисники Сєвєродонецька у Луганській області отримали команду відходити на нові укріплені позиції. З його слів, перебувати на розбитих за багато місяців позиціях, просто щоб там перебувати, немає сенсу через кількість загиблих. Гайдай додав, що було прийняте рішення «відходити на нові укріплені райони і вже звідти нормально і повноцінно вести бойові дії». Варто зазначити, що станом на ранок 24 червня ані в Генштабі ЗСУ, ані в Міноборони про таку команду не повідомляли.