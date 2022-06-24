Ми не здамося - Зеленський звернувся до протестувальників у Тбілісі

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У Грузії продовжуються антиурядові протести, Володимир Зеленський звернувся до протестувальників.

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Український президент заявив, що вірить у європейське майбутнє Грузії та пообіцяв, що Україна допоможе грузинському народу на цьому шляху.

Я вдячний дітям Грузії, які з нашими бійцями воюють проти росії. Їхній успіх — це наш успіх. Їхні рани — це наша рана. І наша перемога буде перемогою кожного з них та кожного з вас. Ми ніколи не здамося, бо Донбас та Крим — наша земля, а Абхазія та Південна Осетія — ваша. Якщо хтось хоче це забути, якщо хтось хоче це стерти, ми обов’язково нагадаємо, ми будемо з вами. Вчора Україна набула статусу країни-кандидата у члени ЄС, ви стоїте на цьому шляху. Ідіть — ми вам допоможемо! Україна та Грузія — разом, завжди! Слава Грузії, слава Україні! Щоправда, мій грузинський не ідеальний, але мої почуття до вас щирі. Бажаю вам успіху!

Також до протестувальників звернувся Давид Арахамія, голова фракції партії «Слуга народу», який народився у Абхазії. Він закликав народ Грузії оцінити дії нинішнього уряду «Грузинської мрії» на фоні відмови ЄС надавати кандидатський статус країні.

Нагадаємо, протести почалися після того, як Грузії відмовили у статусі кандидата в члени ЄС. Протестувальники вимагають відставки сучасного уряду Грузії, який, на їх думку, контролюється проросійським олігархом Іванішвілі.

Раніше прем'єр Грузії заявив, що Арахамія завадив Тбілісі отримати статус кандидата в ЄС.

Іраклій Гарібашвілі заявив, що нібито Європа отримала «ультиматум»: якщо Грузія отримає статус кандидата, то Україна буде «дуже розчарована».

Арахамія, власник грузинського прізвища, виходить зі обурливими звинуваченнями. Приміром, його друзі в Україні звинувачують нас, нібито ми наказали спецслужбам і допомагаємо російським підсанкційним компаніям, — скащав грузинський прем'єр.

Арахамія у своєму зверненні у відповідь назвав заяви Гарібашвілі провокацією. Він визнав, що під час робочих зустрічей у США згадував грузинську тему, але у контексті «проросійського олігарха Іванішвілі, який має кишеньковий уряд».