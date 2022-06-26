Росіяни окопуються поблизу Запорізької АЕС

https://racurs.ua/ua/n172102-rosiyany-okopuutsya-poblyzu-zaporizkoyi-aes-karta.html

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Російські окупанти укріплюють позиції поруч із захопленою Запорізькою АЕС. Зокрема, вони «побудували» фортифікаційні споруди і укріплюють окопи.

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Крім того, поруч із селищем Мічурина помічено реактивну систему залпового вогню, повідомила 26 червня нацкомпанія «Енергоатом».

Тож, ці потвори цілком серйозно готуються до бойових дій поруч із найбільшим ядерним об'єктом Європи. І готуються до оборони, бо розуміють, що ЗСУ вже дуже скоро звільнить Енергодар і ЗАЕС, — заявили в компанії.

Нагадаємо, що найбільша в Європі Запорізька АЕС окупована державою-терористом з 3 березня 2022 року.

Згодом туди приїхали співробітники російського державного холдингу «Росатом». Але весь цей час станція продовжує працювати в українській енергосистемі. 18 травня віце-прем'єр росії Марат Хуснуллін під час поїздки на тимчасово окуповану росіянами частину півдня України заявив, що ЗАЕС почне працювати на росію, якщо Україна не платитиме за вироблену на ній електроенергію.

Запорізька атомна електростанція є найбільшим енергетичним об'єктом не лише в Україні, а й у Європі. АЕС, що розташована в Енергодарі на березі Каховського водосховища, має шість енергоблоків, перший з яких був збудований у 1984 році. Разом вони можуть виробляти 6000 МВт електроенергії. На ЗАЕС припадає майже половина атомної генерації.

Нині більшість енергоблоків ЗАЕС зупинені