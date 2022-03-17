Окупанти не зможуть підключити Крим до Запорізької АЕС – «Укренерго»

https://racurs.ua/ua/n168545-okupanty-ne-zmojut-pidkluchyty-krym-do-zaporizkoyi-aes-ukrenergo.html

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Росія не зможе налагодити постачання електроенергії із Запорізької АЕС, яка наразі захоплена російським військовими, до тимчасово окупованого Криму.

Про це заявив голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький під час прес-конференції в «Укрінформі».

Немає такої лінії, яка називається ЗАЕС-Крим або ЗАЕС-Джанкой. Крим із Запорізькою атомною електростанцією безпосередньо не пов’язані мережевою інфраструктурою, — пояснив він.



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За словами Кудрицького, налагодити постачання електроенергії із ЗАЕС до Криму не було технічно можливим до приєднання української системи до європейської. Після приєднання це тим більш залишається неможливим.

Нагадаємо, російські війська захопили ЗАЕС у ніч на 4 березня. Внаслідок ворожих обстрілів 16 березня було пошкоджено високовольтну лінію електропередачі ЗАЕС — Каховська 750 кВ, через яку здійснюється видача електроенергії із Запорізької атомної електростанції.