Джонсон кличе Зеленського у Лондон

https://racurs.ua/ua/n172103-djonson-klyche-zelenskogo-u-london.html

Ракурс

Борис Джонсон заявив, що для нього буде честю прийняти Володимира Зеленського з державним візитом, якщо український президент вважатиме за можливе залишити свою країну, що охоплена війною.

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Якщо він колись зможе виїхати та для нього розумно залишити Україну, то, очевидно, Велика Британія матиме велику честь прийняти його у себе, — сказав британський прем'єр.

Але зараз, на думку Джонсона, для України найголовніше, щоб західні лідери на саміті G7 у Німеччині залишились єдиними у підтримці Зеленського.

Я думаю, що він проробив чудову роботу, керуючи своєю країною і світовою думкою в жахливий час, — сказав Джонсон ITV News на саміті G7 в Баварії.

Раніше The Sunday Times написала, що британський прем'єр розглядає можливість запропонувати Зеленському державний візит включно із зустріччю з королевою. За повідомленням газети, представники консерваторів також хотіли б, щоб він виступив на партійній конференції у жовтні, можливо, по відеозв’язку.

Британський лідер вже двічі від початку великої війни росії проти України побував у Києві. Спочатку він зробив це відразу після визволення Київщини на початку квітня, а згодом приїхав у червні — наступного дня після спільного візиту лідерів чотирьох країн ЄС.