ЗСУ відбили ворожі штурми на низці напрямків. Фото:

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Російське вторгнення в Україну триває вже 124-ту добу, оборонці мужньо б’ються з ворогом на всіх ділянках фронту.

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На Волинському та Поліському напрямках не виявлено наступальних угруповань рф, але керівництво Білорусі відправило до білгородської області чергову партію боєприпасів обсягом до 20 вагонів. На Сіверському напрямку ворог обстріляв цивільну та військову інфраструктуру в районах Хрінівки та Янжулівки Чернігівської області. Російська авіація атакувала Славгород Сумської області. По це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ від 27 червня.

На Слобожанському напрямку противник обстрілює українські підрозділи, веде радіотехнічну розвідку та радіоелектронну боротьбу. Російські танки, міномети та артилерія гатили на Харківському напрямку — по Харкову, Шевелівці, Піщаному, Чугуєві, Шестаковому, Замулівки та Руській Лозовій. Окупанти намагалися штурмувати у районах Дементіївки та Питомники, але успіху не мали. Ворог дистанційно мінував місцевість поблизу Федорівки, Українки, Замулівки, Шестакового та Перемоги.

На Слов’янському напрямку ворог зосередив зусилля у напрямку населеного пункту Долина. Зафіксовано обстріли зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Богородичне, Адамівка, Хрестище, Грушуваха, Світличне і Курулька. Також окупанти завдали авіаудару неподалік Довгенького. З метою покращення тактичного положення, ворог веде наступ у напрямку населеного пункту Мазанівка, бій триває.

На Донецькому напрямку противник, за підтримки артилерії, намагається блокувати місто Лисичанськ з півдня. Була обстріляна цивільна інфраструктура в Лисичанську, Вовчоярівці, Лоскутівці та Верхньокам’янці. Ворожа штурмова авіація завдала авіаудару в районі Лисичанська. Тривають бойові дії в районі Вовчоярівки. Поблизу Верхньокам’янки Збройні сили завдали ворогу значних втрат та змусили відійти.

На Краматорському напрямку райони Райгородка та Маяків були обстріляні з артилерії.

На Бахмутському напрямку здійснював обстріли наших позицій із мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Спірне, Берестове, Білогорівка, Клинове та Зайцеве. Удар армійської авіації зафіксовано біля Покровського.

Українські військові знищили диверсійно-розвідувальні групи поблизу Спірного та Яковлівки, а також відбили штурм в напрямку Клинового. Також зупинено наступ росіян у напрямку Берестового та Вершини.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог обстріляв українські позиції зі ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення. Завдав авіаударів в районах населених пунктів Красногорівка, Веселе, Вугледар, Шевченко, Причистівка, Мар’їнка та Павлівка. Ракетний удар з повітря завдали по Авдіївці. Поблизу Марʼїнки українські воїни знову придушили в зародку спробу ворога піти вперед.

На Південнобузькому напрямку росіяни намагаються втримати вже зайняті рубежі. Українська бойова авіація завдала декілька вдалих авіаударів по скупченнях ворога.

Нагадаємо, Збройні сили України ведуть операцію проти російських збройних формувань, які тимчасово зайняли острів Зміїний у Чорному морі. Українська армія завдала удару по острову, на якому перебували росіяни.