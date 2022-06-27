Під час рейдів у нічних клубах Києва чоловікам вручили 219 повісток. Фото: procherk.info

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Ракурс

Рейди в київських нічних клубах провели поліцейські разом із представниками військового комісаріату.

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У минулі вихідні правоохоронці завітали до 420 закладів Києва з метою перевірити дотримання громадянами обмежень воєнного стану та запобігти порушенням комендантської години. У нічний час працювали два клуби, де відпочивали 413 осіб — порушників комендантської години. Про це заявив глава поліції Києва Іван Вигівський, передає прес-служба столичного управління.

Комісар перевірив відпочивальників-чоловіків призовного віку на наявність відповідних приписних посвідчень. Повістки до військкомату відразу вручили 219 чоловікам.

А правоохоронці виявили кількох осіб, які мали при собі наркотики. Слідчі вже розпочали кримінальні провадження за цими фактами. Також поліцейські склали 73 адмінпротоколи за ст. 178 — розпивання алкогольних напоїв у заборонених місцях, ст. 173 — дрібне хуліганство, ст. 185 — злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Вигівський наголосив, що поліція й надалі проводитиме подібні рейди, щоб кияни не лише зрозуміли всю серйозність ситуація, але й усвідомлювали небезпеку з боку росії.

Нагадаємо, у червні на пляжі в Одесі військові видавали відпочивальникам призовного віку повістки до військкомату. Також виявилося, що люди постійно зривають заборонні стрічки на пляжах та проходять на заборонену територію. Раніше в Одеській області неодноразово траплялися випадки, що люди підривалися на російських мінах.