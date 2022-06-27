США передадуть протиракетні системи NASAMS, які вражають цілі на дальності 20−40 км

Радник Джо Байдена заявив, що США планують передати Україні системи протиповітряної оборони середньої та великої дальності. Вони будуть включені у наступний пакет військової допомоги.

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Джерела The New York Times уточнюють, що США передадуть протиракетні системи NASAMS — вони можуть уражати повітряні цілі на дальності 20 км (у новітніх версіях — до 40 км). США оголосять про цю нову допомогу вже цього тижня.

Зенітний ракетний комплекс NASAMS є вкрай прагматичним та найбільш реалістичним варіантом для посилення протиповітряної та протиракетної оборони України

Цей ЗРК є спільною американсько-норвезькою розробкою компаній Raytheon та Kongsberg.

NASAMS є абсолютно прагматичним варіантом, бо і сам він створювався виходячи з концепції «мінімальні витрати — максимальна ефективність». Річ у тому, що для його створення у 1990-х роках використали далекобійну та вкрай розповсюджену ракету «повітря-повітря» AIM-120 AMRAAM, яка навіть без жодного перероблювання може, при старті з землі, знищувати цілі на відстані, за різними джерелами, до 15−25 км.

Шляхом встановлення спеціально адаптованої версії ракети AMRAAM-ER у найсучаснішій версії NASAMS-3 декларується можливість знищення цілей на дальності до 40 км та на висоті до 20 км. Понад те — цей ЗРК може використовуватись не тільки для знищення аеродинамічних цілей, такі як літаки або крилаті ракети, а й балістичних ракет типу «Искандер».

Ракета AIM-120 має досконалу радіолокаційну головку самонаведення, яка має високий рівень протидії засобам РЕБ, ракета може здійснювати маневри з високими перевантаженнями та розганяється до 4 Маха.

Комплекс штатно працює з радаром AN/MPQ-64 Sentinel, який забезпечує огляд на відстані до 75 км (ефективний — до 40 км), а по висоті до 40 км. І що найбільш цікаво, ці радари вже передаються Україні й були помічені під час використання вже у червні.

Також NASAMS знаходиться у виробництві й прямо зараз виконується контракт з Угорщиною, яка їх замовила у 2020 році та має отримати їх 2023 році, а також Литвою, яка замовила додаткові батареї.

На стадії виконання контракти й з Оманом та Катаром. Також ці ЗРК у різних версіях знаходиться на озброєнні Іспанії, Норвегії, Нідерландів, Литви, Індонезії, Фінляндії та Австралії.

Своєю чергою, у випадку отримання ЗРК NASAMS, Україна зможе значно підвищити можливості протиповітряної оборони, як у кількісному, так і у якісному складі. Зокрема завдяки NASAMS можливо надійно прикрити важливі об'єкти та міста від удару авіації, але і знищувати крилаті ракети. А їх здатність знищувати балістичні ракети, такі як «Искандер» та «Точка-У» взагалі є більш ніж важливою умовою для України.