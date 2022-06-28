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Ракурс
Вибухи пролунали на базі росіян під окупованим Алчевськом

Вибухи пролунали на базі росіян під окупованим Алчевськом (ВІДЕО)

28 чер 2022, 10:55
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Вибухи пролунали у місці розташування особистого складу армії воєнних злочинців росії в окупованому Перевальську на Луганщині. Про це 28 червня у Телеграм повідомляє Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України.



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Дим здіймається не над складом боєкомплекту, а над місцем, де безпосередньо розташовувалися окупанти. Місцеві мешканці вказують у соцмережах, що зараз туди прибуває велика кількість машин швидкої допомоги.

Перевальськ розташований за 60 км від лінії фронту й позицій Збройних сил України та за 7 км від окупованого Алчевська.

Ніхто не сумнівається, що понапивалися орки і понакурювалися, де не належить. Адже Перевальськ за 60 км від позицій ЗСУ, — підсумували у СтатКомі.

Джерело: Ракурс


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