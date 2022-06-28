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Вибухи пролунали на базі росіян під окупованим Алчевськом
Вибухи пролунали на базі росіян під окупованим Алчевськом (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n172159-vybuhy-prolunaly-na-bazi-rosiyan-pid-okupovanym-alchevskom-video.htmlРакурс
Вибухи пролунали у місці розташування особистого складу армії воєнних злочинців росії в окупованому Перевальську на Луганщині. Про це 28 червня у Телеграм повідомляє Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України.
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Дим здіймається не над складом боєкомплекту, а над місцем, де безпосередньо розташовувалися окупанти. Місцеві мешканці вказують у соцмережах, що зараз туди прибуває велика кількість машин швидкої допомоги.
Перевальськ розташований за 60 км від лінії фронту й позицій Збройних сил України та за 7 км від окупованого Алчевська.
Ніхто не сумнівається, що понапивалися орки і понакурювалися, де не належить. Адже Перевальськ за 60 км від позицій ЗСУ, — підсумували у СтатКомі.