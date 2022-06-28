Вибухи пролунали на базі росіян під окупованим Алчевськом

https://racurs.ua/ua/n172159-vybuhy-prolunaly-na-bazi-rosiyan-pid-okupovanym-alchevskom-video.html

Ракурс

Вибухи пролунали у місці розташування особистого складу армії воєнних злочинців росії в окупованому Перевальську на Луганщині. Про це 28 червня у Телеграм повідомляє Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України.

.

Дим здіймається не над складом боєкомплекту, а над місцем, де безпосередньо розташовувалися окупанти. Місцеві мешканці вказують у соцмережах, що зараз туди прибуває велика кількість машин швидкої допомоги.

Перевальськ розташований за 60 км від лінії фронту й позицій Збройних сил України та за 7 км від окупованого Алчевська.