Авіація ЗСУ вдарила по “панцерниках” росіян на острові Зміїний

https://racurs.ua/ua/n172161-aviaciya-zsu-vdaryla-po-pancernykah-rosiyan-na-ostrovi-zmiyinyy-video.html

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Авіація Повітряних сил Збройних сил України вдарила по техніці воєнних злочинців росії на тимчасово окупованому острові Зміїний. Тепер в окупантів не працює радіолокаційна станція, тому загарбники не можуть підвезти туди озброєння та живу силу.

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Про це 28 червня в ефірі телемарафону заявила речниця Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк.

Зараз підбиваємо підсумки тієї ночі, коли проводилася військова операція. Минулої ночі було влучання по острову Зміїний знову. Наразі загальний підсумок цієї операції — три панцерники, зброї у Зміїного ми поцупили і радіолокаційна станція в них не працює. Тобто підходи до острова ускладнені. У зв’язку з цим рашисти не можуть підійти і надати допомогу, підвезти якесь озброєння або живу силу, — наголосила спікер ОК «Південь».

Гуменюк додала, що лише спеціальними засобами Україна може збирати інформацію про окупований острів.

Нагадаємо, командування Повітряних сил ЗСУ раніше повідомило, що українська авіація впродовж 27 червня вразила склад боєприпасів, кілька десятків броньованої техніки, живу силу та позиції двох ротних тактичних груп окупантів. Фактично на усіх напрямках ведення бойових дій українські штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м здійснили до 20 групових бойових вильотів.