Російські літаки Су-30 завдали удару по острову Зміїному фосфорними снарядами

https://racurs.ua/ua/n172280-rosiyski-litaky-su-30-zavdaly-udaru-po-ostrovu-zmiyinomu-fosfornymy-snaryadamy-video.html

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Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що ввечері 1 липня два російські літаки Су-30 завдали удару по острову Зміїному фосфорними снарядами. Він також опублікував відповідне відео. На ньому видно, що не всі бомби рф влучили у ціль.

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Керівництво збройних сил рф не дотримується навіть власних заяв, які декларують «жест доброї волі». Сьогодні близько 18.00 з аеродрому Бельбек пара літаків Су-30 ВКС зс рф двічі нанесла авіаційний удар фосфорними бомбами по острову Зміїний, де нібито «завершили виконання завдань». Усім, хто говорить про домовленості з росією, варто знати ці факти. Єдине, в чому противник послідовний, це незмінна «влучність» нанесення ударів. Увага на відео, — написав Залужний у коментарі до відео.

Нагадаємо, що 30 червня російські загарбники відступили із захопленого ними раніше острова Зміїний у Чорному морі. Цей крок вони назвали «жестом доброї волі».

При цьому міноборони рф оголосило, що відступ зі Зміїного має на меті показати шляхетність намірів москви щодо розблокування українських портів для вивезення зерна.