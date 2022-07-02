У США анонсували додаткові 50 млн дол. допомоги для ЗСУ. Фото: pravdatutnews.com

https://racurs.ua/ua/n172309-blinken-anonsuvav-dodatkovi-50-mln-dol-dopomogy-dlya-zsu.html

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Додаткову допомогу Україні пообіцяли в Сполучених Штатах Америки.

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ЗСУ отримають додаткову допомогу — зброю та обладнання на суму до 50 млн дол. Про це йдеться у заяві державного секретаря США Ентоні Блінкена, яку розмістили на сайті американського посольства в Україні.

Українці продовжують стикатися з жорстокістю, яку цього тижня знову підкреслив напад на торговий центр, заповнений цивільними. Вони продовжують боротьбу за свою країну, і Сполучені Штати продовжують підтримувати їх та їхню гідну справу, — йдеться у заяві.

За словами Блінкена, було ухвалене 14 виділення зброї та обладнання для українських військових. Все це видадуть із запасів Міністерства оборони США. Зазначається, що сума в 50 млн дол. збільшила військову допомогу Сполучених Штатів Україні до понад 6,92 млрд дол. після того, як 24 лютого росія вторглася в Україну.

Нагадаємо, на цьому тижні президент США Джо Байден заявляв, що Україна отримає від американських союзників нову передову західну систему ППО, більше артилерії та боєприпасів, контрбатарейні радари, ще більше реактивних систем залпового вогню HIMARS та додаткові боєприпаси до цих систем. Загальна сума нового пакету військової допомоги складатиме 800 млн дол.