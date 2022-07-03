Королева Британії передала частину повноважень сину

Єлизавета II, фото: «Українська правда»

https://racurs.ua/ua/n172332-koroleva-brytaniyi-peredala-chastynu-povnovajen-synu.html

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Королева Великої Британії 96-річна Єлизавета II передала частину своїх королівських повноважень прямому спадкоємцю престолу — своєму 73-річному сину принцу Чарльзу.

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Про це сьогодні, 3 липня, повідомляє британське видання The Daily Mail з посиланням на джерело у Букінгемському палаці.

Зазначається, що Букінгемський палац скоротив або усунув частину обов’язків, які покладалися на королеву. Частину з цих обов’язків візьме на себе Чарльз, а деякі з них будуть скасовані.

Зокрема, з шести ключових подій королівського календаря Державне відкриття роботи парламенту, яке колись вважалося необхідною конституційною нормою, було виключене, а чотири з інших п’яти цього року очолив принц Уельський.

Хоча це перший випадок таких змін за десятки років, джерело видання закликає не перебільшувати їх значення, наголошуючи, що це не «радикальні» кроки, а лише «невелике оновлення після ювілею» — відбудеться певний перерозподіл обов’язків від особи монарха до представників королівської родини.

Водночас роль королеви все ще включатиме два ключові елементи — глави держави та глави нації:

роль глави держави включає, зокрема, призначення прем'єр-міністра, прийняття державних візитів та інші подібні заходи, хоча їхні формулювання були дещо пом’якшені висловом, що королева продовжує виконувати важливу роль у парламентських та дипломатичних подіях. Зазначається, що королева «повинна виконувати» конкретні обов’язки згідно з «офіційною конституційною концепцією» її ролі глави держави;

водночас обов’язки глави нації королева виконуватиме тоді, коли це буде «відповідним та необхідним». Конкретні обов’язки замінено на більш загальну роль надихання «єдності та національної ідентичності», «послідовності та стабільності», визнання «досягнень і успіху» інших і забезпечення «підтримки служіння» — від волонтерів до екстрених служб і військових.

Джерело: The Daily Mail