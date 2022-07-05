Головна битва за Україну відбуватиметься не на сході, а на півдні країни - британський експерт

https://racurs.ua/ua/n172388-golovna-bytva-za-ukrayinu-vidbuvatymetsya-ne-na-shodi-a-na-pivdni-krayiny-brytanskyy-ekspert.html

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У Британії вважають, що головна битва за Україну відбуватиметься не на сході, а на півдні країни.

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Так вважає військовий експерт аналітичного центру Королівського об'єднаного інституту Збройних сил Великої Британії Ніл Мелвін.

На його думку, відступ ЗСУ від Лисичанська і перемога рф у Луганській області є тактичною, проте «ключова військова битва ще попереду».

Я думаю, що це тактична перемога росії, за яку їй довелося заплатити величезну ціну. 60 днів пішло на те, щоб здобути дуже повільний прогрес. Я думаю, що росіяни можуть оголосити про якусь перемогу, але ключова військова битва ще попереду, — цитують експерта Sky News і Reuters.

За його словами, вирішальна битва за Україну, швидше за все, відбудеться не на сході, де росія завдає основного удару, а на півдні, де Україна почала контрнаступ з метою відвоювати територію.