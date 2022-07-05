Генштаб підтвердив, що військовозобов’язані чоловіки можуть залишати місце проживання лише з дозволу військкомату

https://racurs.ua/ua/n172387-genshtab-pidtverdyv-scho-viyskovozobov-yazani-choloviky-mojut-zalyshaty-misce-projyvannya-lyshe.html

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Військовозобов’язані чоловіки зможуть залишати місце проживання лише за умови наявності дозволу військового комісаріату.

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Про це 5 липня розповіли в Генштабі Збройних сил.

Відомство послалося на норму Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», який діє з 1992 року. Вона передбачає, що у воєнний час забороняється виїзд призовників, військовозобов’язаних та резервістів з місця проживання без дозволу керівника відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Генштаб розробив Порядок надання дозволу громадянам України, які перебувають на військовому обліку, на виїзд за межі місця проживання (місця перебування) з моменту оголошення мобілізації та у воєнний час. Дозвіл видається від 30 діб до року залежно від категорії субʼєкта.