Болгарія заблокувала зарплатню російських дипломатів

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Болгарія заблокувала зарплатню російських дипломатів.

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Міністр фінансів Асен Василев заявив, що відповідно до санкцій ЄС переказ з росії до її посольства в Софії у розмірі 890 тис. дол. було заморожено.

Є переказ до посольства росії, який потрапляє безпосередньо під санкції Єврокомісії. Посольство росії запросило скасувати санкції за цей переказ, і зараз скасування узгоджується з ЄК, — цитує Василева канал BNT.

30 червня посол росії в Болгарії Елеонора Мітрофанова заявила, що Москва розглядає можливість розриву дипломатичних відносин із Софією в разі, якщо вона не скасує рішення про вислання 70 працівників російських дипломатичних представництв.

Відповідаючи на питання, якою буде відповідь росії на вислання дипломатів, вона сказала: «Москва ухвалить дуже кардинальні кроки. Вислання не може пройти непоміченим».

На уточнення, про що йдеться, Мітрофанова заявила: «Дипломатичні відносини можуть бути розірвані! Москва ухвалить рішення».

Крім того, болгарські ЗМІ повідомили про те, що росія надіслала Болгарії ноту з вимогою скасувати рішення про вислання російських дипломатів за підозрою у шпигунстві. Пізніше існування такого звернення підтвердило і МЗС Болгарії.

МЗС Болгарії передало ноту канцелярії прем'єра й очікує на подальші дії.

28 червня прем'єр-міністр Болгарії Кирил Петков оголосив про вислання з країни 70 працівників російського посольства через те, що вони займалися шпигунською діяльністю. За інформацією болгарських ЗМІ, у російському посольстві працювали близько 150 людей.

70 висланих дипломатів рф залишили Болгарію і відлітали у футболках з путіним.

Згодом болгарські спецслужби заявили, що мають дані про те, що росія платить близько 2 тис. євро на місяць громадським діячам, журналістам і політикам за поширення російської пропаганди в країні.

Про це повідомила радіо Darik речниця уряду, керівниця апарату прем'єр-міністра Лєна Бориславова.

Йдеться про тих, хто у державних ЗМІ формує громадську думку.

Усім вам, хто безкоштовно плює на ЄС та НАТО, а також підтримує дії путіна в Україні, знайте. Ви облажались. Тим, хто надихає вас на це, платять. Щомісяця, — додала вона.

За її словами, деякі оратори звикли вводити публіку в оману і грати на оманах та страхах.