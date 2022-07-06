Зеленський заявив про «теоретичне підтвердження» від партнерів щодо постачання систем ППО в Україну

https://racurs.ua/ua/n172434-zelenskyy-zayavyv-pro-teoretychne-pidtverdjennya-schodo-postachannya-system-ppo-v-ukrayinu.html

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Президент Зеленський заявив, що Україна очікує на отримання систем протиповітряної оборони з-за кордону.

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Уже ніхто не чекає на ту чи іншу авіацію, але ми всі розраховуємо та маємо підтвердження, поки що теоретично… розраховуємо на прибуття в Україну потужної системи протиповітряної оборони, — сказав Зеленський на прес-конференції за підсумками візиту в Україну ірландського прем'єра Міхала Мартіна.

Зеленський заявив, що передав міжнародним партнерам запит на системи протиракетної оборони.

Президент розраховує на отримання Україною потужних протиракетних систем та заявив про «теоретичне підтвердження» від партнерів щодо їх постачання в Україну.

1 липня Пентагон оголосив про новий пакет військової допомоги Україні. Серед іншго США можуть привезти для ЗСУ NASAMS — найбільш реалістичний варіант для посилення протиповітряної та протиракетної оборони України.

Цей ЗРК є спільною американсько-норвезькою розробкою компаній Raytheon та Kongsberg.

NASAMS є абсолютно прагматичним варіантом, бо і сам він створювався виходячи з концепції «мінімальні витрати — максимальна ефективність». Річ у тому, що для його створення у 1990-х роках використали далекобійну та вкрай розповсюджену ракету «повітря-повітря» AIM-120 AMRAAM, яка навіть без жодного перероблювання може, при старті з землі, знищувати цілі на відстані, за різними джерелами, до 15−25 км.