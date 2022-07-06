Не чули і не слухали владу - Верещук про 12 тис. людей, які залишилися в окупованому Лисичанську, фото - AFP

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В окупованому росіянами Лисичанську залишились близько 12 тис. людей.

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За словами віце-прем'єр-міністра і міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук, влада неодноразово пропонувала їм евакуюватися.

Більшості вдалося евакуюватися. І я мушу визнати — в них була можливість евакуюватися. Там залишилися люди, які з певних причин, я не буду зараз давати оцінок, але і об'єктивних, і, напевно, часто і суб'єктивних, залишилися. І те, що зараз з ними відбувається, на жаль, це той сумний наслідок, коли люди не чули і не слухали владу, коли ми казали ц влаштовували їм можливості для евакуації, — розповіла Ірина Верещук 6 липня в ефірі єдиного телемарафону.

Верещук розповіла, що тепер в місті почався процес фільтрації росіянами, коли всіх жителів ретельно перевіряють на причетність до ЗСУ або патріотичне ставлення до України.

Їх забирають у фільтраційні табори, проводять прискіпливу перевірку на патріотичність чи належність до Збройних сил, чи родичі воювали, чи в ТрО, чи татуювання є, чи ще щось, чи навіть відео, чи пост у Фейсбуці, що б близько нагадувало про українську позицію. Вони або «на підвалі», а потім знову їх б’ють, катують і за якийсь час випускають, нічого не довівши. Тому я завжди закликаю евакуюватися, виїхати, як тільки буде перша можливість, не вірити окупантам жодному слову. Вони прийшли з бідою, вони прийшли нас знищувати і ліквідовувати, — розповіла віце-прем'єр.

З окупованого рашистами 3 липня Лисичанська змогли виїхати не всі, хто хотів, повідомив «Радіо Свобода» голова Лисичанської військово-цивільної адміністрації Валерій Шибіко. Він підтвердив, що частина людей, які залишаються у місті, чекали приходу окупантів.