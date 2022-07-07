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Ракурс
Знищення російської техніки, фото: 40-а Окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта

Знищення прихованої техніки рашистів показали українські артилеристи (ВІДЕО)

7 лип 2022, 14:58
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Українські військові з 40-ї окремої артилерійської бригади імені Великого князя Вітовта показали, як знищується захована техніка окупантів.



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Відповідне відео сьогодні, 7 липня. Опубліковане на сторінці бригади в соціальній мережі Фейсбук.

На ньому можна побачити, як артилеристи професійно нищать заховану між рослинністю на місцевості техніку російських окупантів, таку як БМП.

Громом І Полум’ям! Ще пару жестів доброї волі від московитів за допомогою 40-ї окремої артилерійської бригади імені Великого князя Вітовта, — зазначається в описі до відео.

Нагадаємо, українські військові нещодавно знищили військові склади рашистів, розташовані біля вокзалу тимчасово окупованого Херсона.

Джерело: Ракурс


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