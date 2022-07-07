Знищення російської техніки, фото: 40-а Окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта

https://racurs.ua/ua/n172449-znyschennya-pryhovanoyi-tehniky-rashystiv-pokazaly-ukrayinski-artylerysty-video.html

Ракурс

Українські військові з 40-ї окремої артилерійської бригади імені Великого князя Вітовта показали, як знищується захована техніка окупантів.

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Відповідне відео сьогодні, 7 липня. Опубліковане на сторінці бригади в соціальній мережі Фейсбук.

На ньому можна побачити, як артилеристи професійно нищать заховану між рослинністю на місцевості техніку російських окупантів, таку як БМП.

Громом І Полум’ям! Ще пару жестів доброї волі від московитів за допомогою 40-ї окремої артилерійської бригади імені Великого князя Вітовта, — зазначається в описі до відео.

Нагадаємо, українські військові нещодавно знищили військові склади рашистів, розташовані біля вокзалу тимчасово окупованого Херсона.