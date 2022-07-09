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Ракурс
Боги війни знищили російську колону на Луганщині. Фото:

Боги війни знищили російську колону на Луганщині — відео бою

9 лип 2022, 21:20
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Колона російської військової техніки була знищена українськими артилеристами на Луганщині.



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Майстерно вдарили по ворогу бійці 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Яке наслідок — ворог втратив півтора десятка різних танків та бойових машин піхоти. Про це повідомила 24 ОМБр імені короля Данила у Facebook.

За інформацією військових, артилеристи спочатку зупинили просування колони окупантів, а потім знищили її повністю.

У Генеральному штабі ЗСУ 9 липня повідомили, що з початку російського вторгнення українські сили оборони знищили 1 тис. 638 танків, 3 тис. 815 бойових броньованих машин, 832 артилерійські системи, 247 ракетних систем залпового вогню, 2 тис. 687 одиниць різної автомобільної техніки та 66 одиниць спецтехніки.

Нагадаємо, лише за 7 липня військовослужбовці 80 окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ України ЗСУ знищили 12 російських танків. А з урахуванням і 6 липня десантники спалили понад танкову роту.

Перші два ворожі танки військові знищили на початку наступу із засідки. Наступну групу танків спалили за допомогою РПГ, NLAW, і «Джавеліна», ще два — підбила артилерія.

Джерело: Ракурс


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