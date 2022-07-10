Рашисти зазнають значних втрат в ході агресії проти України, фото: Publika.md

https://racurs.ua/ua/n172539-morgy-melitopolya-perepovneni-tilamy-zagyblyh-rashystiv-mer.html

Ракурс

У тимчасово окупованому Мелітополі морги переповнені тілами загиблих російських військових.

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Мер міста Іван Федоров заявив про це в ефірі телемарафону, повідомляє агентство «Укрінформ».

За словами Федорова, окупаційна армія не хоче забирати тіла своїх загиблих.

Після того, як була знищена військова база, то рашисти п’ятьма «КамАЗами» вивозили тіла своїх загиблих рашистів. І сьогодні морги переповнені, — зазначає Федоров. — Неможливо ні похоронити людей, ні отримати документи, тому що в моргах навіть на сходових майданчиках, у коридорах лежать мертві рашисти.

Нагадаємо, в ніч на 3 липня ЗСУ завдали удару по одній із військових баз рашистів в Мелітополі. Повідомлялося, що цим ударом було знищено понад 200 рашистів, ще понад 300 поранено.

Джерело: «Укрінформ»